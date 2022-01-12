Тюменская область вошла в топ-20 Национального туристического рейтинга

Тюменская область заняла 17 место в Национальном туристическом рейтинге по итогам 2021 года.

Седьмое ежегодное исследование, посвященное развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов провели журнал о внутреннем и въездном туризме "Отдых в России" совместно с Центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

"Тюменская область, с недавних пор несущая звание Термальной столицы России, совместно с Ростуризмом помогла организовать туроператору TUI Россия чартерные рейсы из Москвы – осенью и зимой. Стоимость зимних туров начинается от 23,5 тысячи рублей. Гостей региона ждут бальнеологические и термальные курорты, великолепный Тобольск, где в сентябре открыли новый аэропорт Ремезов, дом-музей Григория Распутина, Музей семьи императора Николая II и многое другое", - отмечают эксперты.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.

Замгубернатора Андрей Пантелеев рассказал NewsProm.ru, что в 2019 году турпоток в регион достиг максимальной цифры - почти 3,26 млн человек, в 2020 году в связи с пандемией он снизился до 2,1 млн, но открытие термального сезона в конце года, позиционирование региона как термального курорта позволили сделать хороший задел на 2021 год, что позволило прогнозировать рост - до 2,6 млн туристов в год:

Мы увеличили объём потребления термальных курортов - выросла загрузка в конце 2020 года, объекты активно загружались и в 2021 году. Те, кто приезжает на термы, естественно, потребляют и другие виды услуг: ходят и по театрам, и по музеям, и по ресторанам, живут в отелях. В планах по итогу 2021 года мы ориентировались на 2 млн 600 тысяч человек. В 2019 году у нас было 3 млн 258 тысяч, это рекордный показатель. В 2020 году турпоток снизился до 2,1 млн, (думали, что будет 50% падения), и на 2021 год поставили себе план 2,6 млн. Думаю, по итогам года это будет около 2,9 млн человек. Загрузка некоторых объектов выросла в полтора раза по сравнению с 2020 годом.

Татьяна Тихонова