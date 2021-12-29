Тюмень в 2021 году программу капремонтов домов выполнила на 100%

Итоги реализации программы капитальных ремонтов жилого фонда Тюмени подвели в администрации города, совещание прошло под руководством главы Тюмени Руслана Кухарука.

В уходящем году в Тюмени началась реализация третьего этапа региональной программы капитальных ремонтов. Он рассчитан на три года: с 2021 по 2023. В 2021 году удалось достичь стопроцентного исполнения поставленных задач, сообщил заместитель главы Тюмени, директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев.

По его словам, в 2021 году в городе отремонтировано около 900 многоквартирных домов, выполнен ремонт 105 крыш, 11 фасадов, заменены на новые 114 лифтов в 44 домах, в 293 домах проложены инженерные коммуникации систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

На проведение капремонтов в 2022 и 2023 годах разработано 758 проектов. По большинству из них заключены договоры и проведены необходимые конкурсные процедуры для определения подрядчиков. Там, где это возможно, работы начались и продолжатся в основной строительный сезон.

"Работа проводится слаженно. Переносы случаются по объективным причинам: ошибки в проектировании, выявление скрытых работ, которые не были учтены при планировании, а также случаи отказа собственников пустить рабочих в своё жилище. Краткосрочный план рассчитан на три года, при этом в основной массе работы носят сезонный характер: на инженерных сетях в межотопительный период, крыши – зимой и летом, когда нет осадков, при холодных температурах нельзя работать на фасадах и с системой электроснабжения", - рассказал Семен Тегенцев.

"Итоги текущего года дают нам задел на следующий. Он будет не менее сложным, чем уходящий, потому что большой объём готовых объектов обязывает провести монтажные и строительные работы. Основная их масса запланирована на 2022 год. Наработанный потенциал необходимо использовать по максимуму. Скрупулёзная работа была проведена и по приёму выполненных работ. Важно, что жители конкретного дома дождались реальных результатов в своём многоквартирнике", - резюмировал Руслан Кухарук.