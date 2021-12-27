Комплексное развитие городских территорий стало темой декабрьских Губернаторских чтений в Тюмени

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Комплексное развитие территорий имеет для Тюменской области особое значение. Территория – понятие геометрическое и географическое. А мы на самом деле развиваем не совсем территории, а уклад и образ жизни людей, семей, сообществ, которые там проживают, отметил Александр Моор, открывая сороковые Губернаторские чтения.

С основным докладом выступила основатель и бессменный президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Она участвовала в разработке и совершенствовании Жилищного, Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, федеральных законов о долевом строительстве, об ипотеке, о государственной регистрации недвижимости, о комплексном развитии территорий и многих других нормативных актов.

"Закон о КРТ передает большое количество полномочий на уровень субъектов Российской Федерации. Поэтому успех или неуспех проектов в этой сфере на девяносто процентов зависит от регионов", – считает Надежда Косарева.

В качестве основных вызовов, на которые приходится искать ответы при реализации программ в сфере КРТ, докладчик назвала экономическую эффективность проектов для застройщиков и бюджета, риск возникновения градостроительных конфликтов, а также несбалансированность интересов участников проектов, в том числе и жителей. Поэтому проектам такого рода необходима в первую очередь общественная поддержка, подчеркнула президент фонда "Институт экономики города".

"Мы только начинаем двигаться по пути комплексного развития территорий. Дело это непростое, особенно в районах индивидуальной жилой застройки. Проекты в сфере КРТ в Тюмени могут быть экономически эффективными, но при этом нельзя забывать об интересах жителей. В этом и заключается ответственность власти перед людьми", – подвел итог Александр Моор.