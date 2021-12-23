Эх, прокачу! Путин пообещал тюменцам скоростную трассу до Москвы

Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость продления автомобильной трассы Москва-Казань до Тюмени. Об этом он сообщил в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции, которая проходит сейчас в Манеже.

"Москва-Казань, потом дальше до Тюмени в принципе предполагаем дотянуться, потом закольцевать эту дорогу. Все это дает возможность людям чувствовать себя в такой благоприятной среде доступности от места работы до места жительства, встречи с друзьями до мест, где развиты другие составляющие нашей жизни, центров культуры и так далее, музеи мирового значения. Поэтому мне кажется, у нас много мест, достаточно красивых, достойных, где человек должен и может чувствовать себя комфортно", - сказал Путин.

Напомним, что впервые президент поднял эту тему в июле этого года в ходе церемонии ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области.

"Сейчас говорили – дальше пойдём на Казань, на Екатеринбург, на Тюмень, Челябинск, мощная опорная сеть будет по всей европейской части",- отметил тогда глава государства.