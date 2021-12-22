Депутаты Тюмени считают, что развитие системы парковок улучшит транспортную обстановку в городе

Для повышения пропускной способности автодорог в центральной части Тюмени создается единое паковочное пространство. Проект включает три этапа реализации и предусматривает обустройство 5 600 машино-мест. На сегодня в Тюмени действует 13 платных парковочных пространств более чем на 1 600 мест в квадрате улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной и набережной Туры.

Реализацию и эффективность развития системы платных муниципальных парковок депутаты Тюменской городской думы обсудили на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию.

В рамках первого этапа в конце ноября в платный режим работы были переведены придорожные парковочные карманы в исторической части города. По второму этапу запланировано обустроить 67 паркоматов и 2 695 машино-мест, на это потребуется приблизительно 122 млн рублей, однако бюджетом города на 2022 год реализация данного этапа не предусмотрена, отметил представитель администрации города.

Заслушав доклад, депутаты предложили обратить внимание на дворы и прилегающие к центру города второстепенные улицы, которые теперь бывают забиты транспортом из-за не желающих оплачивать стоянку и принять по выявленным фактам адекватные меры.

Депутат Алексей Чирков, являющийся членом рабочей группы по формированию единого парковочного пространства, считает, что комплексный подход к решению транспортных проблем дает положительные результаты: "Люди могут спокойно подъехать к магазину или кофейне в центре города. Думаю, тюменцы оценили проведенную работу".

"Создание единого парковочного пространства – это цивилизованная мера для наведения порядка в организации парковочных мест в городе", – уверен председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин. Подводя итог обсуждению, он рекомендовал представителям администрации разработать удобный для тюменцев информационный баннер с алгоритмом действий для оплаты парковки.