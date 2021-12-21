Руслан Кухарук поставил дорожникам задачу убирать снег в короткие сроки

За насколько дней в Тюмени выпало более 1/5 от месячной нормы осадков. На операторном совещании во вторник глава города Руслан Кухарук поставил всем ответственным службам задачу убрать с в максимально короткие сроки. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"На вывоз снега по нормативам дается порядка 7 дней, но я поставил задачу провести работы в максимально короткие сроки. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни мокрый снег и понижение температуры. С учетом погодных условий и предстоящих предпраздничных выходных я поставил задачу УК усилить работу по уборке придомовой территории – организовать вывоз снега до 26 декабря", - написал глава города.⠀

Руслан Кухарук отметил, что в списке актуальных городских проблем первоочередными являются вопросы, связанные с уборкой города. "Вижу, что от тюменцев поступает много сообщений на качество работы дорожных служб и УК. Я поручил главам управ, директору департамента дорожной инфраструктуры и транспорта взять ситуацию под личный контроль, особое внимание уделить не только уборке улиц, но и тротуаров, остановок общественного транспорта", - пояснил глава.⠀⠀

По регламенту, в первую очередь дорожные службы проводят обработку проезжей части, мостов и путепроводов противогололедными материалами, сгребают снег, формируя снежные валы для последующего вывоза, и организуют работы по прометанию дорог.⠀Ночью и днем дорожные службы неоднократно проводили прометание и очищали спецтехникой центральные улицы, обеспечивая транспорту беспрепятственное движение. В светлое время суток на уборке задействовано до 500 единиц техники около полутысячи дорожных рабочих. За сутки вывезено более 10 тысяч кубометров снега.

Специализированной техники, чтобы устранить последствия снегопадов, у города достаточно, подчеркнул глава.