В новогодние праздники тюменские автобусы будут ходить по расписанию выходных дней

В целях обеспечения транспортного обслуживания населения в период новогодних праздничных дней 31 декабря 2021 года и с 1 по 9 января 2022 года включительно городской пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графикам выходных дней, сообщили в горадминистрации.
Получить информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования города Тюмени в новогодние праздничные дни 2022 года можно по номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).
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