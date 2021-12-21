За сохранностью елок в тюменских лесах следят с беспилотников

Накануне новогодних праздников в лесах Тюменской области проводятся традиционные рейды, чтобы пресечь вырубку молодых елок и сосен. В них участвуют сотрудники лесной охраны совместно с сотрудниками полиции и Госавтоинспекции. Для обнаружения и фиксации лесонарушений используются беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Использование беспилотников для выявления нарушителей повышает эффективность рейдов. Во-первых, с помощью аппарата значительно расширяется зона мониторинга. Во-вторых детализированные снимки и возможность зависания беспилотника над объектом наблюдения позволяют идентифицировать правонарушителей и призвать их к ответственности, отмечают в департаменте лесного комплекса и настоятельно рекомендуют для новогоднего украшения дома деревца приобретать на специально обустроенных елочных базарах.

За незаконную рубку лесных насаждений граждан могут оштрафовать на 3-4 тысячи рублей, юрлиц — на 200-300 тысяч рублей. При этом оплата штрафа или исполнение какого-либо другого вида наказания не освобождает виновное лицо от обязанности возместить причиненный лесному фонду ущерб. В случае незаконной рубки лесных насаждений в значительном размере (ущерб превышает 5 тысяч рублей) могут привлечь к уголовной ответственности (ст. 260 УК РФ), в том числе с лишением свободы.