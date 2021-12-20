Тюменские дорожники расчищают трассы и тротуары после обильного снегопада

За последние сутки в Тюмени выпало 21 % месячной нормы осадков. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Сейчас её главная задача – провести патрульное прометание и сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам, сообщили в администрации города.
За выходные из города вывезено более 10 000 кубометров снега. В одну смену на уборке города задействовано 456 снегоуборочных машин и 516 дорожных рабочих. В первую очередь они расчищают основные транспортные магистрали, мосты и путепроводы, пешеходные зоны, тротуары, подходы к автобусным остановкам и социальным учреждениям.
Водителей просят не затруднять дорожникам работу и не парковать машины вдоль обочин и не создавать помех при движении снегоуборочных машин, разбивая звенья перестроениями.
Уборкой дворовых территорий, межквартальных проездов занимаются управляющие компании и управы административных округов.
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