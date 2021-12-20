Тюменские дорожники расчищают трассы и тротуары после обильного снегопада

10:50 20 декабря 2021
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото - https://vk.com/tmnourhome

За последние сутки в Тюмени выпало 21 % месячной нормы осадков. Снегоуборочная техника работает круглосуточно. Сейчас её главная задача – провести патрульное прометание и сгрести снег с дорог и тротуаров к бордюрам, сообщили в администрации города. 

За выходные из города вывезено более 10 000 кубометров снега. В одну смену на уборке города задействовано 456 снегоуборочных машин и 516 дорожных рабочих. В первую очередь они расчищают основные транспортные магистрали, мосты и путепроводы, пешеходные зоны, тротуары, подходы к автобусным остановкам и социальным учреждениям.

Водителей просят не затруднять дорожникам работу и не парковать машины вдоль обочин и не создавать помех при движении снегоуборочных машин, разбивая звенья перестроениями.

Уборкой дворовых территорий, межквартальных проездов занимаются управляющие компании и управы административных округов.

Теги: дороги , снегопад , уборка снега
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2021