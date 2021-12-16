Тюменские депутаты планируют обсудить "мусорные" вопросы с областными властями и регоператором

Сбор и утилизацию твердых бытовых отходов, обслуживание контейнерных площадок и другие вопросы по данной теме депутаты Тюменской городской думы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

По словам председателя постоянной комиссии Дмитрия Антипова, у депутатов много вопросов, касающиеся сбора и переработки мусора, наиболее актуальные из них требуют оперативного решения. Депутаты составили список озвученных на заседании комиссии предложений и направили их в департамент недропользования и экологии Тюменской области, курирующий эту сферу, для более детального и предметного обсуждения.

В частности, депутаты заострили внимание на отходах вроде батареек, электроники, автомобильных шин и прочего мусора, которые нельзя утилизировать как обычные твердые бытовые отходы. Также они обозначили проблему содержания мусорных площадок и дезинфекции контейнеров. По мнению народных избранников, этой работой должен заниматься региональный оператор - Тюменское экологическое объединение, с которым заключено концессионное соглашение.

"У коллег единое мнение: региональный оператор должен выполнять полностью весь комплекс услуг - непосредственно всё, что касается содержания контейнерных площадок, их ремонта, дезинфекции мусорных баков, транспортировки и утилизации мусора. В рамках рабочих встреч с профильным департаментом в будущем году мы этот вопрос будем решать", - прокомментировал Дмитрий Антипов.

В целом, по словам председателя постоянной комиссии, по итогам рабочей поездки на мусоросортировочный завод ТЭО депутаты отметили, что за три года работы регоператора ситуация со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов в городе существенно улучшилась. "На сегодня 40 процентов твердых бытовых отходов идет во вторичную переработку. Это хороший показатель", - сообщил Дмитрий Антипов, добавив, что "доходная часть от реализации отсортированного вторсырья учтена в тарифообразовании для жителей города".

Дмитрий Антипов также отметил, что по распоряжению губернатора в Тюмени запущен пилотный проект по раздельному сбору мусора, специальные контейнеры будут установлены в ряде торговых центров, образовательных и нескольких бюджетных учреждениях. Проект направлен изучение уровня экологической культуры тюменцев, и депутаты планируют принять деятельное участие в реализации проекта, в том числе оказывать ему информационную поддержку.