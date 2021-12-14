Более трех тысяч семей в 2021 году улучшили жилье по программам Тюменской области

11:04 14 декабря 2021
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В 2021 году в рамках жилищных программ в Тюменской области приобретено почти 155 000 кв. метров жилья. Это помогло улучшить условия проживания 3 087 молодых семей, работников бюджетной сферы, переселенцев из аварийного жилья, льготных категорий граждан и жителей Ямала, сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

По данным на 1 декабря, в регионе введено в эксплуатацию 1 275 879 кв. м жилья, общий план - 1 581 000 кв. метров.

В 2022 году, по данным Главного управления строительства Тюменской области, в регионе планируется ввести 1 599 000 кв. м и приобрести для реализации жилищных программ 135 700 кв. м жилья. Условия проживания смогут улучшить почти 2 700 семей.

Теги: жилищная программа , жилье , переселение , правительство Тюменской области
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