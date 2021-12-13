Глава Ростуризма рассказала о любимых местах в Тюмени

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова в Instagram поздравила коллег из Тюменской области с интеграцией туристического бренда @visittyumen в связи с предстоящей премьерой новогоднего фильма "Ёлки", в котором большая новелла посвящена открытию тюменского термального сезона.

В посте она также опубликовала свой to-do list, что обязательно стоит сделать в Тюменской области:

Искупаться в термальных источниках: "Очень классно, испытала в прошлом году на себе! Обязательно советую. Температура в термах — +38-40, поэтому зимой купаться особенно комфортно".

Съездить в Тобольск, первую столицу Сибири: "Посетить единственный за Уралом белокаменный кремль, увидеть своими глазами суперсовременное производство нефтегазохимии, посетить тематический парк "Тобол" — место съемок одноименного фильма, познакомиться с историей Сибири в Музее Наместника".

Попробовать сибирскую кухню: "Среди специалитетов: уха с "нефтью", строганина из муксуна и стерляди, пельмени с олениной, сибирские морсы из местных ягод".

Отправиться на зимнюю рыбалку.

В числе самые фотогеничных локаций в зимней Тюмени Догузова рекомендовала своим подписчикам набережная, где здесь заливают каток, термы, мост Влюбленных и стены Тобольского кремля.