Ключи от новых квартир получила 21 ишимская семья

Ключи от 21 квартиры в новостройке на улице Григорова, 24 вручил жителям Ишима глава города Фёдор Шишкин. Квартиры бывшим жильцам одного из городских общежитий предоставлены по муниципальной программе "Переселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений и многоквартирных домов признанных аварийными и подлежащими сносу", пояснили в администрации города.

Федор Шишкин отметил, что федеральная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012, была полностью реализована в Ишиме. После этого дома расселяют по муниципальной программе. В ней 19 домов. За 2021 год уже расселили дома на улице 40 лет Победы, 5, улице Блюхера, 8. "Сегодня вручили ключи 21 семье общежития на улице Ялуторовской, 66. Еще 4 семьи, ранее проживавшие по этому адресу, получили выкупную стоимость за изымаемое помещение. В 2022 году за счёт средств местного бюджета планируем расселить многоквартирник на улице Заречной, 6", - рассказал глава муниципалитета.

Фёдор Шишкин поздравил новоселов с важным событием и пожелал, чтобы в новых квартирах у них сбывались самые смелые надежды, мечты, желания и почаще звучал детский смех.

У Татьяны Назаровой четверо детей. В общежитии на улице Ялуторовской семья проживает более 17 лет. Получение жилья стало большим событием для детей. "Мы очень счастливы, эмоции переполняют. Для нас начинается новый этап в жизни. Квартира благоустроенная, светлая, расположена в современном микрорайоне со всей необходимой инфраструктурой. О ней мы мечтали много долгих лет. Спасибо всем, кто решил вопрос с переселением. Пусть бумеранг добра возвращается вам здоровьем и процветанием", - поделилась радостью Татьяна.