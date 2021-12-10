Тюменцам с 13 декабря начнут выписывать штрафы за неоплату автопарковки в центре города

Тестовый режим работы 75 платных парковочных карманов в историческом центре Тюмени завершается 13 декабря. С понедельника за неуплату стоянки автомобиля водителей будет штрафовать на 2 500 рублей, сообщили в администрации города.

Более тысячи машино-мест на придорожных стоянках в районе улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной в платный режим работы переведены с 29 ноября. В первые две недели не оплативших парковку вовремя водителей не штрафовали, а лишь выдавали предупреждение и предписание оплатить парковку. За этот период выявлено более 140 фактов неоплаты парковок. Если пользователи не оплатят, в соответствии с предписанием, время пребывания их авто на парковке, им придется оплачивать штраф.

Начиная с 13 декабря, все нарушители будут штрафоваться в соответствии с правилами. Штраф за неоплату парковки составляет 2 500 рублей.

Напомним, стоимость новых паркингов составляет 30 руб./час. Платный период действует в будни с 7:00 до 19:00. При этом первые 15 минут даются на оплату. После окончания парковочной сессии у пользователя также есть 15 минут на то, чтобы продлить парковку либо покинуть её. С 19:00 и до 7:00, в выходные и праздничные дни паркингами можно пользоваться бесплатно.

Сейчас в городе действует более 75 муниципальных парковок общей вместимостью 1601 место. При этом более 10% отведено для парковки автомобилей людей с ОВЗ. С них плата не взимается, если свой автомобиль они паркуют под соответствующим знаком.