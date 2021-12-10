Лучшие проекты соцпредпринимателей назвали в Тюменской области

Торжественная церемония награждения победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года — 2021" прошла в Тюмени. Участники соревновались в десяти номинация, лучшие представят регион на федеральном уровне, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

В число лучших проектов социального предпринимательства вошли:

в культурно-просветительской сфере — "Музей истории крестьянского быта в д. Насекина" Инны Нестеровой;

в сфере социального обслуживания — "Служба транспортировки "Медгарант"" Сергея Турнова;

в сфере поддержки и реабилитации людей с ОВЗ — "Флоат центр (спа-программы)" Анастасии Козловой;

в сфере дополнительного образования и воспитания детей — "Кулинарная студия "Сладкий Лев"" Евгении Васютиной;

в сфере ЗОЖ, физкультуры и спорта — "Здоровые родители" Артура Арутюняна, "Тюменский центр кинезитерапии";

в сфере социального туризма — "Конный клуб "Пегас" на базе работающей страусиной фермы" Татьяны Чаплинской.

в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении – "Трудоустройство инвалидов на производстве" Ирины Микрюковой, ООО "Тюменское предприятие инвалидов по зрению".

Победителями среди некоммерческих организаций стали:

в сфере дополнительного образования и воспитания детей — "Коррекционно-обучающая программа для детей с ОВЗ "Я создаю!"" Константина Константинова, АНО ПОКМСМ "РАЗВИТИЕ";

в сфере развития городских и сельских территорий — "Школа ТОС" Егора Быстрова, НКО "Тюменский областной фонд развития муниципальных образований";

в сфере социального обслуживания — "Семейная перезагрузка: лыжи и ролики" Анастасии Левиновой.

Еще три проекта-участника конкурса рекомендованы к участию в федеральном этапе:

— Проект "СТОП COVID-19", РОО "Тюменский атлетический клуб "Антей"";

— Проект "Прокачай свою бабушку", ЧУ "Кризисный центр для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, "Герда"".

— Проект "Сеть социально-благотворительных магазинов "Лафф-ка"". ООО "Социальное предприятие "Лаффка"".

Организатор регионального этапа конкурса — центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области при поддержке правительства Тюменской области и регионального центра "Семья".

Юлия Мясникова, департамент социального развития Тюменской области:

За некоторыми проектами мы наблюдаем еще со Школы социального предпринимательства, которая проходит в регионе с 2017 года при поддержке правительства Тюменской области. Участие в конкурсе — это следующий этап, означающий становление и рост проектов.

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства проводится Минэкономразвития РФ, президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Российским государственным социальным университетом в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволяет определить лучшие практики и методики решения социальных проблем общества.