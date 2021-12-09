Ролик о Тобольске вышел в финал фестиваля "Диво России – 2021"

18:01 09 декабря 2021
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Ролик о Тобольске вышел в финал фестиваля-конкурса "Диво России – 2021" в номинации "Туристские дестинации". Презентация проекта состоялась в Нижнем Новгороде. Автор и создатель видеоролика – режиссёр ОТРК "Югра" Ринат Халилуллин, сообщает городской департамент по культуре. 

Благодаря этому ролику и любви к Тобольску у гостей и участников конкурса появилась возможность прикоснуться к историческим и самым значимым местам нашего замечательного города.

Результаты VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций и имена победителей станут известны 9 декабря. 

Теги: туризм
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