"Дом.ру Бизнес" представил новый сервис "Контроль QR-кодов"

Фото: служба маркетинга b2c АО "ЭР-Телеком Холдинг"

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру Бизнес") представил новый сервис "Контроль QR-кодов", который в автоматическом режиме решает задачи проверки подлинности сертификатов о вакцинации.

Благодаря технологиям машинного зрения, применению облачных решений и искусственного интеллекта, сервис поможет корпоративным заказчикам отказаться от широкого использования людских ресурсов при проверке QR-кода в общественных местах.

Разработчики в одном интерфейсе объединили – измерение температуры, биометрическую идентификацию (распознавание лиц, вен ладони), проверку QR-кодов и контроль наличия масок. Результат проверки можно вывести на экран или настроить отправку уведомлений в мессенджер. Дополнительно сервис можно интегрировать в СКУД и при успешной проверке открывать турникет или двери в автоматическом режиме.

В состав сервиса включено оборудование – терминал с Wi-Fi, распознаванием лиц, рисунка вен ладони и масок в различных комплектациях. Стоимость оборудования от 110 тыс. рублей.

Видеокамера считывает QR-код с экрана мобильного телефона или бумажного носителя, сопоставляет информацию с данными на портале Госуслуг, проверяя подлинность QR-кода посетителя или сотрудников.

Сервис уже заинтересовал бизнес-клиентов из числа промышленных предприятий, HoReCa, торговых центров, кинотеатров, представителей аэропортов и вокзалов.

"Дом.ру Бизнес" обладает уникальным набором компетенций и партнёров, а также большим опытом реализации высокотехнологичных проектов и экспертизой в развитии сервисов облачной видеоаналитики. По данным исследования TelecomDaily доля выручки компании на рынке облачного ВН b2b России среди операторского сегмента в 2020 году составила 26,5%. По этому показателю компания занимает первое место среди операторов связи, что свидетельствует о востребованности и актуальности предлагаемых компанией решений. Уверен, что сервис "Контроль QR-кодов" станет очередным тому подтверждением", – комментирует Степан Ковалев, руководитель портфеля продуктов видеонаблюдения и видеоаналитики АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ "Дом.ру Бизнес").

Благодаря широкому спектру собственных разработок, богатому опыту внедрения решений в компаниях разного размера и сферы деятельности "Дом.ру Бизнес" входит в число крупнейших игроков в российском секторе облачного интеллектуального видеонаблюдения и видеоаналитики, вносит существенный вклад в развитие и формирует тренды рынка.