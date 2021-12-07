Владимир Якушев предложил расширить до четырёх полос дорогу от Тобольска на север

Полномочный представитель президент РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратил внимание Федерального дорожного агентства на реализацию проекта по расширению до четырех полос автодороги от Тобольска дальше на север, сообщается на сайте полпреда.

В течение нескольких лет Федеральное дорожное агентство реализует масштабный проект по приведению в нормативное состояние и расширению автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в Тюменской области.

"Очень важно, чтобы дорожная сеть развивалась равномерно, поэтому я обращаю внимание Федерального дорожного агентства на реализацию проекта по расширению до четырех полос автодороги от Тобольска дальше на север. Это одна из ключевых артерий, связующих Югру и Ямал с "большой землей". По ней идет основная часть грузов, северяне пользуются этой трассой для поездок в другие регионы страны, в том числе, в отпуска", - пояснил полпред, подводя итоги рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

Якушев отметил, что дорога приведена в нормативное состояние, "однако, учитывая вклад югорчан и ямальцев в экономику страны, настало время качественных изменений. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал заслужили эту дорогу, люди ее очень ждут".