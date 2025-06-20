Южный обход Тюмени можно построить за два года, заявил Моор

Южный обход Тюмени будущего второго транспортного кольца могут начать строить уже в 2026 году и завершить за два года, сообщил губернатор Александр Моор 19 июня по итогам второго дня на ПМЭФ.

В четверг губернатор Моор в рамках ПМЭФ встретился с руководством госкомпании "Автодор", вступил на деловой сессии "Автодора" о том, как развитие транспортного коридора "Запад-Восток" влияет на дорожную инфраструктуру Тюменской области.

Мы вновь обсуждали важнейший для Тюменской области, для развития города Тюмени, для Тюменской агломерации проект. Это строительство Южного обхода. Мы про него много говорим, но мы сейчас вышли на стадию, когда уже готовы все документы. Мы решили все земельные вопросы. Буквально позавчера получили заключение главгосэкспертизы по проекту, определена его стоимость. И сегодня мы как раз обсуждали, какая будет юридическая конструкция реализации этого проекта. Скорее всего, это будет федеральная концессия, поскольку это федеральная трасса. И если учитывать необходимое время для оформления всех юридических документов, это 6-8 месяцев, то строительство Южного обхода при сохранении всех текущих условий может начаться уже в 2026 году. А сама стройка как раз очень несложная. Несмотря на то, что у нас 20 километров дороги и две с половиной развязки, вся строительная часть может быть реализована буквально за два года", - рассказал журналистам на брифинге Александр Моор.

В выступлении на сессии Моор отметил, что строительство южного обхода просто жизненно необходимо городу. По действующему сейчас южному обходу при нормативе в 14 тысяч машин в сутки проезжает около 63 тысяч.