Тюменцам предложат разделять мусор. Пока в школах и торговых центрах

В Тюменской области с декабря введут раздельный сбор отходов в некоторых учреждениях и торговых центрах. Урны и контейнеры с отдельными баками для стекла, пластика, бумаги и несортируемых отходов появятся в школах, торговых центрах и зданиях органов исполнительной власти.

Урны разместят внутри помещений, контейнеры расположат возле зданий. После отходы направят на мусоросортировочный завод.

Мусоросортировочные заводы работают в Тюмени, Тобольске и Ишиме, в Ялуторовске - мусороперегрузочная станция. Отходы, которые остаются после обработки, направляются для дальнейшей утилизации на предприятия Тюменской области и за её пределы.