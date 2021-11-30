В Тюменской области увеличили размер субсидии на внутридомовую газификацию

Сумма социальной поддержки на подключение к газу в Тюменской области выросла до 60 000 рублей, сообщается в официальном сообществе Тюменской области в "ВКонтакте".
Предполагается, что увеличенная сумма покроет затраты на оборудование по рыночным ценам. Малообеспеченные многодетные семьи, помимо основной, могут получить еще субсидию в 48 000 рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка.
К 2024 году уровень газификации региона планируют довести до 98 %, к 2030 году – до 99,6 %.
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