В Тюменской области увеличили размер субсидии на внутридомовую газификацию

Сумма социальной поддержки на подключение к газу в Тюменской области выросла до 60 000 рублей, сообщается в официальном сообществе Тюменской области в "ВКонтакте".

Предполагается, что увеличенная сумма покроет затраты на оборудование по рыночным ценам. Малообеспеченные многодетные семьи, помимо основной, могут получить еще субсидию в 48 000 рублей на строительство отвода от уличного газопровода до земельного участка.

К 2024 году уровень газификации региона планируют довести до 98 %, к 2030 году – до 99,6 %.