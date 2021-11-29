Волонтеры разъясняют тюменцам, как пользоваться новыми платными парковками

Более 60 придорожных паркингов в центре Тюмени с 29 ноября работают платно. Об этом автомобилистов предупреждают сотрудники МКУ "Тюменьгортранс" и волонтеры. Их задача - рассказать о новых правилах и помочь водителям провести оплату, сообщили в администрации города.

"Специалисты находятся на парковках с 8 до 10 утра и с 17 до 19 вечера, когда большинство горожан подъезжают и отъезжают с паркингов. К сожалению, несмотря на большую проведенную информационную работу, некоторые водители не знают о платном режиме. Мы подробно рассказываем о способах оплаты, акцентируя внимание на мобильном приложении "Тюменские парковки" как одном из самых удобных способов, – рассказал заместитель директора МКУ "Тюменьгортранс" Дмитрий Новоселов.

Волонтеры на парковках будут работать до среды включительно. В первые дне недели автомобилистам за нарушение правил вместо штрафа получат предупреждение и предписание оплатить услугу, с 13 декабря нарушителей начнут штрафовать на 2500 рублей за каждый неправильно припаркованный автомобиль.

О том, что на паркинге действует платный режим, предупреждает дорожный знак 6.4 "Парковка", дополненный табличкой 8.8 ("платные услуги"). Также на въездах установлены знаки, информирующие водителя, что он въезжает в зону платного парковочного пространства. С 7:00 до 19:00 первые 15 минут стоянки бесплатные, после этого каждый час стоит 30 рублей. Бесплатно машину можно оставить в будни с 19:00 до 7:00, круглосуточно - в выходные и праздники. инвалиды сове авто могут бесплатно парковать в любое время, но под соответствующей табличкой, иначе также придется платить штраф.

О правилах пользования парковками, наличии свободных мест и прочую информацию по теме можно узнать на сайте tmn-parking.ru