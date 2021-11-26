Бюджет Тюменской области в 2022 году составит 233,2 млрд рублей

Закон о бюджете Тюменской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов приняли депутаты регионального законодательного собрания 26 ноября. Бюджет ориентирован на решение социальных задач. 55% бюджетных расходов имеют социальный характер, сообщается на сайте регионального правительства.

Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, на 2023 год – 194 млрд 655 млн рублей, на 2024 год – 192 млрд 189 млн рублей. Расходы на 2022 год – 233 млрд 205 млн рублей, на 2023 год – 220 млрд 777 млн рублей, на 2024 год – 213 млрд 354 млн рублей.

Комментируя принятый главный финансовый документ, председатель регионального парламента Сергей Корепанов отметил, что бюджет был подготовлен по консервативному варианту:

Есть три варианта его формирования – оптимистичный, базовый и консервативный. В Тюменской области бюджет всегда формируется по консервативному сценарию прогноза социально-экономического развития.

Сергей Корепанов отметил, что доходы увеличились на 40 млрд рублей, расходы – на 18 млрд, а дефицит уменьшился на 27 млрд рублей по сравнению с принятым бюджетом в прошлом году, когда 2022 год входил в прогнозируемый период. "В целом принятый бюджет позволяет не только успешно решать текущие задачи, но и уверенно идти вперед", - цитирует слова спикера пресс-служба облдумы.