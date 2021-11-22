Депутаты обсудили проект бюджета Тюмени на 2022 год, одобренный на публичных слушаниях

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Бюджет города на 2022 год беспрецедентный по доходам и расходам, он сбалансирован, социально ориентирован, в случае его принятия будет реализован ряд важнейших для города проектов, отметили депутаты Тюменской городской думы. Одобренный горожанами проект главного финансового документа города на 2022 и плановые 2023-2024 годы был рассмотрен на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету.

По словам замглавы города, директора департамента финансов и налоговой политики Андрея Пилипчука, доходная часть бюджета Тюмени на 2022 год составит 39,956 млрд рублей, расходы - 40,967 млрд рублей. Разницу в миллиард рублей планируется перекрыть остатками средств текущего года.

Депутаты тщательно проанализировали планы по развитию соцсферы, ЖКХ, дорожно-транспортной сети, благоустройства, поддержки предпринимателей, задали вопросы, волнующие горожан.

Так, Юрий Коновалов и Алексей Чирков предложили обратить внимание на спроектированные ранее, но до сих пор нереализованные проекты. На их разработку потрачены бюджетные деньги — актуальность, стоимость материалов и работ растет. В частности, это касается пруда Утиный: проектная документация на благоустройство водоема в прошлом году обошлась городской казне в три миллиона рублей, получено заключение госэкспертизы. Пилипчук рассказал, что финансирование таких проектов возможно за счёт средств, появляющихся в бюджете в результате экономии. Что касается пруда, работы здесь решено выполнять поэтапно: сначала пруд очистят от донных отложений, а затем приступят к благоустройству. Сроки выполнения работ станут известны позднее.

У Сергея Плесовских возник вопрос о сроках реконструкции улицы Дзержинского, которая начнется в следующем году. В администрации города отметили, что ресурсники начали ремонт коммуникаций, затем инженерные сети вынесут за пределы будущей пешеходной зоны и приступят к благоустройству и озеленению. Ориентировочно это займет два года. Дома в этой части города сносить не собираются, отвечая на вопрос Дмитрия Елагина, отметил замглавы. В 2022 году фасады двух жилых пятиэтажек отремонтируют, чтобы они вписались в концепцию пешеходной улицы. Объекты культурного наследия на улице Дзержинского будут реставрировать за счет инвесторов.

Вопрос о развитии дорог в новых жилых районах и усилении мер безопасности участников дорожного движения поднял Валерий Роженцев. Наталья Проскурякова отметила, что в следующем году выросла сумма ассигнований на субсидирование частных детских садов – с 80 до 92 млн рублей.

Участники заседания подчеркнули, что в целом проект бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов качественно проработан и подготовлен совместными усилиями администрации и депутатского корпуса с учетом наказов жителей. Очень важным является то, что Тюмень живет за счет собственных средств, не привлекая кредитные займы. Устойчивое финансовое положение позволяет не только выполнять все мероприятия в рамках муниципальных программ, но и брать на себя дополнительные расходные обязательства.

Председатель комиссии по экономическому развитию и бюджету Иван Романчук, подводя итоги заседания, подчеркнул социальную ориентированность главного финансового документа. "Бюджет Тюмени сбалансирован и направлен прежде всего на развитие человеческого капитала и создание комфортных условий проживания граждан", – сказал Иван Романчук.

Проект бюджета Тюмени на 2022 и плановый период 2023-2024 годов депутаты рассмотрят на заседании городской думы 25 ноября.