Архитектурная эволюция центра Тюмени начнётся с новой улицы

Имя знаменитого тюменского промышленника Николая Машарова присвоено новой улице в самом центре города. Она соединит улицу Республики и улицу Советскую и станет новой точкой притяжения в центре Тюмени. В непосредственной близости появится сквер, пешеходный бульвар до Тюменского театра драмы и будет возведен современный жилой комплекс – авторский квартал "Машаров".

Новый адрес уже присвоен возводящимся домам квартала. Так, первому дому авторского квартала "Машаров" присвоен адрес ул. Н. Машарова, 2, второму дому – ул. Н. Машарова, 4.

Напомним, проект "Машаров" стартовал в апреле. 15 ноября забита первая свая на строительной площадке второго дома.

Директор департамента по развитию Сибинтел-холдинг Ирина Кирилова:

Современная Тюмень – это город высокого качества жизни, в котором девелоперы стремятся соответствовать новым требованиям к строительству жилых комплексов. Мы обращаем внимание не только на эргономику самой квартиры, благоустройство придомовой территории и на высокое качество строительных материалов, но и предлагаем будущим жителям продуманную инфраструктуру.

В авторском квартале "Машаров", помимо восьми многоэтажных жилых домов, предусмотрено многоуровневое благоустройство, собственный пешеходный бульвар, торговая галерея, кафе и рестораны. На первых этажах расположатся салоны красоты, аптеки, детсады, образовательные, развлекательные, спортивно-оздоровительные студии, коворкинги – все, что необходимо современному горожанину для удобной жизни.

Каждое здание в проекте "Машаров" уникально, при этом фасадные решения объединены общей концепцией. Архитектурный облик второго дома будет существенно отличаться от первого. "Дом с характером" – так называет новый объект сам девелопер: строгие линии фасада, натуральные цвета, окна в пол – таким будет второй дом в центральном квартале города.

Сейчас уже можно говорить о том, что проект стал одним из самых востребованных в Тюмени. На сегодня в первом доме продано около 70% квартир. Они пользуются спросом как у тюменцев, так и у жителей Югры и Ямала. Сдача первой очереди запланирована на первый квартал 2023 года.

В ближайшее время застройщик открывает продажи второго дома. Разработкой проекта занималось итальянское архитектурное бюро R+S Workshop.

Девелоперская компания Сибинтел-холдинг создает уникальные объекты для Тюменской области с 2000 года. В портфеле компании знаковые для Тюмени проекты: бизнес-центр "Петр Столыпин", термальный курорт "Лето-Лето", торгово-развлекательные центры "Галерея Вояж", "Гудвин", "Премьер", а также жилые комплексы "Даудель", "Тройка", "Vivaldi".

19 ноября Сибинтел-холдинг празднует свое 32-летие, это событие в компании отметят началом строительных работ на площадке второго здания авторского квартала Машаров".

Офис продаж авторский квартал "Машаров" находится по адресу: Тюмень, ул. Герцена, д. 96, тел. +7 (3452) 790-115, ознакомиться с предложениями можно на сайте www.masharov-kvartal.ru

Застройщик – АО "Специализированный застройщик "Авторский квартал Машаров", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.