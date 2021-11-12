В Тюмени продолжится реализация проекта "Безопасные качественные дороги"

В Тюмени за пять лет реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано около 130 километров дорожного полотна. В проекте бюджета города на 2022 год также заложены средства на улучшение дорожно-транспортной сети.

Так, на будущий год запланировано фрезерование девяти дорог. В список вошли участки улиц Кирова, Судоремонтной, Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских Комиссаров, Молодежной, Луначарского, Малой Боровской и Старорощинского шоссе.

Помимо замены дорожной одежды специалисты отремонтируют тротуары, бордюры, в необходимых местах установят ограждения и пешеходные переходы.

"Также в проекте бюджета предусмотрены средства на капитальный ремонт улиц Ленина, Андрея Бушуева, дорог в районе садоводческих обществ "Царево", "Большое Царево-1", "Большое Царево-2", "Большое Царево-3". Продолжатся ремонтные работы подъездов к садовым товариществам в ж.р. Березняковский. Также планируется проложить 5,85 км наружного освещения и обустроить ливневую канализацию в Восточном микрорайоне", - сообщили в администрации города.

Подробный план расходов на строительство, реконструкцию и ремонт объектов дорожного хозяйства, общественности был представлен на публичных слушаниях 11 ноября.