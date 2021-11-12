Большинство участников публичных слушаний одобрили главный финансовый документ Тюмени на 2022 год

В администрации Тюмени прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В обсуждении главного финансового документа участвовали депутаты Тюменской гордумы, представители общественности и жители города. Большинством голосов проект бюджета одобрен к принятию, сообщили в администрации города.

Проводил публичные слушания замглавы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Андрей Пилипчук. Он озвучил тюменцам основные финансовые показатели трехлетнего бюджета.

1 /1

В следующем году объем расходной части прогнозируется на уровне 41 млрд рублей - на 7 млрд больше, чем в 2021 году.

Бюджет на 2022-2024 годы сохранил свою социальную направленность, большая часть расходов бюджета направлена на развитие человеческого капитала.

ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритетным направлением остается обеспечение доступности дошкольного и общего образования. По прогнозам, в следующем году численность детей в дошкольных учреждениях останется на уровне этого года - 69 тыс. детей, в школах охват обучающихся увеличится на 5% и составит 127 тыс. детей.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию детсад в ЖК "Новопатрушева" на 320 мест. На его оснащение предусмотрено в проекте бюджета 45 млн рублей.

Будет расширен и парк школьных автобусов до 63 единиц для перевозок обучающихся на уроки из удаленных районов Тюмени. Дополнительно в следующем году будет приобретено 9 автобусов для перевозки детей. 63 млн. рублей предусмотрено на эти цели в проекте бюджета.

2,4 млн рублей будет направлено на предоставление стипендий главы города одаренным детям, обучающимся в школах и в учреждениях дополнительного образования. 200 детей будут получать такую поддержку. Размер стипендии составляет с 2021 года 1 000 рублей в месяц.

В проекте бюджета также учтены расходы на модернизацию, капитальные и текущие ремонты учреждений социальной сферы.

ЖИЛЬЕ

В целях улучшения жилищных условий последовательно ведётся работа по реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области и по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки.

В 2022 году планируется расселить 949 жилых помещений. 2,8 млрд рублей предусмотрено в бюджете на эти цели, в том числе в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Государственным приоритетом остается поддержка молодых семей. 225 млн рублей предусмотрено в проекте бюджета на 2022 год на предоставление социальных выплат 166 молодым семьям на приобретение или строительство жилья в соответствии с государственной программой Тюменской области "Развитие жилищного строительства" в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

На протяжении последних лет приоритетом расходов бюджета остается обеспечение комфортной среды для проживания граждан.

В 2022 году начнется несколько проектов по трансформации городского пространства: обустройство первой пешеходной улицы в исторической части города - улицы Дзержинского, которая должна стать новым местом притяжения всех горожан и гостей города; благоустройство 5 общественных пространств, которые выбрали жители города в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"; продолжится благоустройство парка Заречный.

В 2022 году будут благоустроены дворовые территории 55 многоквартирных домов. Эти работы будут производиться после ремонта инженерных сетей. На данные цели в бюджете запланировано еще 272 млн рублей.

ТРАНСПОРТ

Более 1 млрд рублей заложено в бюджет на обновление подвижного состава городского общественного пассажирского транспорта. Будет приобретено 77 автобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам.

БИЗНЕС

Основу для достижения национальных целей должен создать рост экономики и обеспечение достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства. Это еще одна национальная цель.

Для поддержки предпринимателей и вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых граждан, в предпринимательскую деятельность будет продолжено предоставление предпринимателям имущественной и финансовой поддержки, в том числе грантовой поддержки самозанятым гражданам. 13 млн рублей предусмотрено в бюджете на 2022 год на эти цели.

ВЕТЕРАНЫ

Важным вопросом для нас остается поддержка наших ветеранов. На 2022 год 11 млн рублей предусмотрено на предоставление социальных выплат на ремонт жилых помещений, в которых они проживают. Средства запланированы с учетом полного обеспечения потребности в проведении ремонта - это 120 человек, состоящих в списке получателей социальной выплаты.

На поддержку деятельности городских ветеранских общественных организаций будет направлено 4 млн рублей.

ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН

Инициативное бюджетирование - одни из инструментов вовлечения граждан в принятие решений на местном уровне. 20 млн рублей - в два раза больше, чем в 2021 году - город готов потратить на реализацию самых интересных идей.

1 /1

После доклада Пилипчука слушания продолжились в формате "вопрос – ответ". Каждый мог задать вопрос и высказать свое мнение. Граждане активно принимали участие в обсуждении. Жителей волнуют вопросы благоустройства, озеленения города, строительства дорог, новых школ. Актуальными остаются вопросы организации работы библиотек, досуга детей. На все вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, представители администрации города Тюмени дали ответы.

Завершились слушания открытым голосованием. Большинство горожан проголосовало за рекомендацию принять финансовый документ, сообщили в администрации города.

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. На слушаниях присутствовало более 80 человек.