В Тюмени за неделю проверили 600 объектов торговли, культуры и спорта

17:54 10 ноября 2021
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С 30 октября по 7 ноября проверки соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса прошли на 600 объектах торговли, культуры и спорта, нарушения выявлены у 59, по ним составлены  протоколы об административных правонарушениях, сообщила  директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Нарушения выявлены у менее 10 % объектов. Это говорит о том, что тюменские предприниматели ответственно относятся к соблюдению мер безопасности, отметила Трофимова.

"С 8 ноября в регионе введена система пропуска по QR-кодам в ТЦ, заведения культуры, спорта. Ранее начались консультационные мероприятия по оказанию поддержки предпринимателям. И в дальнейшем они могут обратиться в департамент за необходимыми разъяснениями", – подчеркнула Мария Трофимова.

Сотрудники инвестиционного агентства и центра "Мой бизнес" по телефону 8-932-479-3433 оказывают консультационную помощь предпринимателям.

Теги: коронавирус , проверки , штрафы
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