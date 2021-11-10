В Тюмени за неделю проверили 600 объектов торговли, культуры и спорта

С 30 октября по 7 ноября проверки соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса прошли на 600 объектах торговли, культуры и спорта, нарушения выявлены у 59, по ним составлены протоколы об административных правонарушениях, сообщила директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Нарушения выявлены у менее 10 % объектов. Это говорит о том, что тюменские предприниматели ответственно относятся к соблюдению мер безопасности, отметила Трофимова.

"С 8 ноября в регионе введена система пропуска по QR-кодам в ТЦ, заведения культуры, спорта. Ранее начались консультационные мероприятия по оказанию поддержки предпринимателям. И в дальнейшем они могут обратиться в департамент за необходимыми разъяснениями", – подчеркнула Мария Трофимова.

Сотрудники инвестиционного агентства и центра "Мой бизнес" по телефону 8-932-479-3433 оказывают консультационную помощь предпринимателям.