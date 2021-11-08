Жить в Тюмени

Одним из направлений развития потенциала Тюменской области является создание более качественной городской среды. Регион получил высокую оценку по показателям официального трудоустройства и доступности жилья — такие данные приводит агентство "Национальные кредитные рейтинги" для РБК.

За последние 10 лет Тюменская область опередила другие субъекты Российской Федерации во многих сферах, в том числе в создании развитой инфраструктуры, удобной организации городского пространства, в качестве жизни и, конечно, доступности жилья.

Ильдар Хусаинов — директор риелторской компании "Этажи". Предприятие находится на рынке уже 21-й год. На сегодняшний день компания лидирует по географии присутствия (более 50 офисов в городах России, Казахстана, Белоруссии и Украины), а численность сотрудников достигла почти 4500 человек.

По мнению Ильдара Хусаинова, самым важным фактором развития компании является коллектив, а именно та атмосфера, в которой работают сотрудники. Только создав для них максимально комфортные условия, компания сможет достичь больших высот.

"Мы вышли на другие страны: в Казахстан, в Белоруссию. Достаточно уверенно заняли первое место в России. Но это все не самое главное. Я считаю, то, какой климат у нас в коллективе — это наше самое большое достижение. Деньгами и цифрами это все не измерить. Мне кажется, внутри нашего каждого сотрудника такой сильный позитив, у каждого из них есть возможность реализовываться. Наверное, это и есть наше главное достижение. Количество людей, которые у нас заняты, которые связывают свое будущее с будущим компании, составляет почти 4500 человек".

"Этажи" — необычная компания. У нее особая система управления, которая заслуживает отдельного упоминания.

"Мы очень сильно децентрализованы. Я убежден, что в современной компании проблема сосредоточена на трех факторах: полномочия, ответственность и мотивация. Как правило, руководители любят забирать себе все полномочия, но не готовы предоставить достойную мотивацию. Я считаю, правильная формула - это когда отдаешь полномочия, и чем больше, тем лучше".

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"Что касается качества услуг, оно у нас на достаточно высоком уровне, я не буду говорить, что на 100%, это было бы неправдой. По нашим оценкам, внутренний балл компании составляет 4,6–4,7 по пятибалльной шкале. Он у нас растет, но не так быстро, как хотелось бы. Вот этот баланс роста и качества услуг очень важен. Если делать качество гораздо выше, то и услуга будет стоить дороже. Мы понимаем, теоретически я сам могу каждому клиенту оказывать услугу со знанием и опытом, но скорее всего клиенту это будет не совсем рентабельно, потому что в этом случае стоимость услуг придется повысить. Важно уметь найти золотую середину".

Согласно интегральному рейтингу института территориального планирования "Урбаника" за 2020 год, Тюмень входит в тройку самых привлекательных для жизни городов. Это говорит о том, что люди хотят здесь жить или стремятся сюда переехать. Благодаря компании "Этажи", в которой сочетаются инновации, ответственность и человеческое отношение к каждому клиенту, желающие могут получить качественную помощь в приобретении и аренде жилья в Тюменской области.