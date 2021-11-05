Тобольский аэропорт принял первый борт из Новосибирска

Тобольский аэропорт "Ремезов" 5 ноября принял первый борт из Новосибирск - это новое направление будет обслуживать компания S7 Airlines на самолетах Embraer 170, сообщили в пресс-службе УК "Аэропорты Регионов".

"Сегодня состоялся первый рейс в крупнейший город Сибири. Все рейсы, открытые из аэропорта Ремезов ранее, выполнялись в западную часть России. Новое направление позволит тоболякам по самому короткому маршруту летать в Сибирь и на Дальний Восток. А жители восточных регионов страны смогут открыть для себя Тобольск", - сообщил исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва.

Аэропорт "Ремезов" официально открыт 24 сентября, регулярные рейсы принимает с 16 октября. На сегодня запущены четыре направления: Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск, через аэропорт уже прошли сотни пассажиров. В службе заказчика "Аэропорт" компании СИБУР рассчитывают, что авиасообщение между Тобольском и крупнейшими хабами страны со временем наберет большую популярность, и аэропорт "Ремезов" ежемесячно будет встречать и провожать тысячи жителей России.

По данным сайта аэропорта "Ремезов", в Москву из Тобольска можно улететь по понедельникам, субботам и четвергам. В Екатеринбург вылеты в четверг и понедельник. В Санкт-Петербург рейсы в среду, субботу и воскресенье, с 15 ноября добавится четвертый - в понедельник. В Новосибирск полеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

Как ранее сообщалось, региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов, это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов.