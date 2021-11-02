Тюменцев приглашают на публичные слушания по бюджету-2022

Публичные слушания по проекту бюджета города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов пройдут с 18 до 20 часов 11 ноября в администрации города (Первомайская, 20). Регистрация участников начнётся в 17 часов.

Проект бюджета опубликован в издании "Официальные документы города Тюмени" , на сайте администрации Тюмени и на сайте департамента финансов и налоговой политики. Высказать замечания и предложения можно в разделе "Публичные слушания", сообщили в департаменте финансов и налоговой политики администрации города Тюмени