В администрации Тюмени 16 ноября пройдут слушания по проекту бюджета-2024

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы "О бюджете города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" состоятся 16 ноября, горожане могут принять в них участие, напоминают в администрации города.

"Приглашаем жителей принять участие в публичных слушаниях. Слушания пройдут с 18 до 20 часов 16 ноября 2023 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов", - отмечается в сообщении.

Проект бюджета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени" (www.tyumendoс.ru).