Жители Тюмени на публичных слушаниях одобрили проект бюджета-2024

Публичные обсуждения проекта бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов состоялись в администрации города 16 ноября, участие в слушаниях приняли более 160 человек, сообщает администрация Тюмени.

В обсуждении приняли участие депутаты Тюменской городской думы, представители общественности и жители города. Проводил публичные слушания заместитель главы Тюмени, директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Андрей Пилипчук.

Доходы городского бюджета на 2024 год составят 40,2 млрд руб., расходы – 43,4 млрд руб., 52% из них будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

Большое внимание в бюджете следующего года уделено детям и молодежи.

В связи с высокой востребованностью в 1,5 раза увеличены расходы на программу временной занятости подростков и молодежи "Отряды мэра". В 2024 году 5 000 человек смогут поучаствовать в ней. Вырастет и оплата труда подростков.

Увеличены расходы на выплату стипендий главы города Тюмени одаренным детям. 250 детей будут получать такую стипендию в 2024 году, это на 50 человек больше, чем в текущем.

В 2024-м планируется проведение в городе двух масштабных спортивных фестивалей общероссийского значения, что даст новый импульс для развития различных видов спорта, особенно среди молодежи.

Не останутся без внимания дети тюменцев, участвующих в специальной военной операции. В бюджете на 2024 год предусмотрены различные меры поддержки детей военнослужащих. Это бесплатное горячее питание, освобождение от платы за пребывание ребенка в детском саду, бесплатное посещение различных кружков и секций, бесплатные путевки в летние оздоровительные лагеря, организация праздников и другие меры.

Около 1 млрд руб. будет направлено на ремонты и оснащение учреждений социальной сферы. Запланированы средства на оснащение строящейся школы в мкр. Мелиораторов. Планируется капитальный ремонт и благоустройство территории школы № 22 по улице Садовой, 109, капитальный ремонт детской художественной школы им. Митинского по улице 50 лет Октября, 39/4, ремонтно-реставрационные работы флигеля дома Буркова по улице Дзержинского, 30, стр. 2.

Большой объем бюджетных средств будет инвестирован в дорожную отрасль.

Более 5 млрд руб. предусмотрено в проекте бюджета на строительство и поддержание в надлежащем состоянии дорожной сети.

Продолжится строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении ул. Мельникайте и ул. Дружбы, строительство улицы Калинина в границах улиц Губернской – Закалужской – Московского тракта, улиц в квартале Алебашевской – Дружбы – Мельникайте, улицы Газовиков в заречной части города, дорог в мкр. Казарово и мкр. Березняковском.

В планах на следующий год строительство автомобильных дорог в жилом районе Комаровский, в жилом районе Велижанский, в районе озера Алебашево.

Будут продолжены работы по капитальному ремонту улицы Ленина на участке от улицы Красина до улицы Первомайской, начнется ремонт улицы Зоологической.

Сохранены темпы и объем благоустройства дворовых территорий. В 2024 году планируется провести комплексное благоустройство дворовых территорий 59 многоквартирных домов. Оно будет синхронизировано с выполнением работ по ремонту и замене коммунальных сетей во дворах.

Продолжится благоустройство общественных пространств. На 2024 год запланировано благоустройство 5 территорий, которые выбрали жители Тюмени по итогам рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Это парк Константина Лагунова и 4 озелененные зоны общественных пространств: по Московскому тракту, 163; по улице Энергостроителей, 10; по улице Мусоргского, 38, 40; по улице Республики, 29.

Начнутся работы по благоустройству лесного массива, расположенного в районе мкр. Комарово.

Планируется благоустройство сквера в границах улиц Комсомольской – Первомайской, что будет являться завершающим этапом благоустройства пешеходной улицы Дзержинского.

В целях улучшения жилищных условий продолжится реализация региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области и по переселению граждан из жилых домов блокированной застройки. В 2024-м планируется расселить 170 человек.

Приоритетом остается поддержка молодых семей. На 2024 год запланированы средства на предоставление социальных выплат 166 молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Одним из приоритетов бюджетной политики города остается вовлечение граждан в принятие решений на местном уровне. Будет продолжен городской проект по реализации инициативных проектов, в котором ежегодно принимает участие все большее количество горожан. 20 млн руб. запланировано на реализацию инициатив тюменцев.

На реализацию дополнительных расходных обязательств, имеющих социальную направленность и востребованных жителями нашего города, будет направлено 6% расходов бюджета (2,7 млрд руб.).

В заключение Андрей Пилипчук еще раз озвучил приоритеты бюджета города, подчеркнув его социальную ориентированность, направленность на трансформацию городской среды, а самое главное, опору на интересы и мнение горожан.

В обсуждении документа горожане принимали активное участие. На все вопросы, поступившие в ходе публичных слушаний, представители администрации города Тюмени дали развернутые ответы.

Принятие решения участниками публичных слушаний осуществлялось путем открытого голосования. Большинство горожан проголосовало за рекомендацию принять финансовый документ.

Проект бюджета города Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов горожанами одобрен.