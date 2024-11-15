Жители Тюмени на публичных слушаниях одобрили бюджет города на 2025 год

Доходы бюджета Тюмени на 2025 год составят 46,6 миллиарда рублей, расходы – 49,6 миллиарда, дефицит прогнозируются в размере 3 миллиардов рублей. Основные показатели проекта главного финансового документа города заслушали и одобрили участники публичных слушаний, которые состоялись 14 ноября в горадминистрации.

На слушаниях присутствовали 154 человека, в том числе депутаты гордумы и представители общественности. Провел мероприятие директор департамента финансов и налоговой политики администрации города Тюмени Артём Катренко.

Катренко отметил, что бюджет социально ориентированный.

Около 27,8 млрд рублей - 56% расходов - запланировано на финансирование отраслей социальной сферы. В нем учтено увеличение количества школьников, расходы образовательных учреждений проиндексированы на темпы инфляции.

Для школьников и студентов - отличников хорошая новость: со следующего года 1 до 2 тысяч рублей размер стипендии главы города Тюмени. Еще одна приятная новость для студентов - будущих педагогов, обучающихся по целевым направлениям - они будет получать 5 тысяч рублей стипендии. Работающим в "Отрядах мэра" подросткам повысят размер оплаты труда. 2,3 млрд рублей - в два раза больше, чем при формировании проекта бюджета на текущий год, направят на ремонты и оснащение учреждений соцсферы.

Более 17,2 мдрд рублей - 35% - расходы на обеспечение комфортной среды проживания.

По данным администрации, в следующем году 3 млрд рублей пойдет на строительство дорог в районе Комаровском, в жилом районе Велижанском, в Казарово и Березняках. В жилом районе Тюменском будут продолжены работы по устройству ливневой канализации с восстановлением нарушенного благоустройства. 500 млн рублей направят на благоустройство дворовых территорий. 307 млн рублей планируют израсходовать на переселение граждан из аварийного жилфонда. В 2025 году планируется расселить 169 человек.

На 10 млн рублей больше, чем в 2024 году - до 30 млн рублей выросла статья расходов на инициативное бюджетирование, идеи для которого предлагают горожане.

В числе значимых объектов, запланированных к реализации в 2025 году - начало строительства снежного полигона по улице Тополиной; благоустройство 5 территорий по итогам рейтингового голосования в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"; очистка, берегоукрепление и благоустройство территории карьера Утиный. Продолжится благоустройство лесного массива в районе Комарово. Как ранее и обещали власти, в районе озера Круглое начнут делать первый в городе муниципальный пляж. На эти цели запланировано 14 млн рублей.

Резюмируя доклад, Катренко подчеркнул, что бюджет города сбалансирован, является бюджетом развития человеческого капитала, бюджетом создания современной городской среды и бюджетом обеспечения качественной жизни горожан. После обсуждения возникших вопросов большинство участников публичных слушаний проголосовали за рекомендацию принять обсуждаемый финансовый документ.