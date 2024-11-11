В Тюмени пройдут публичные слушания по бюджету города на 2025 год

Публичные слушания по проекту решения Тюменской городской думы "О бюджете города Тюмени на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" состоятся 14 ноября с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов.

В департаменте финансов и налоговой политики администрации города Тюмени соощили, что участвовать в слушаниях могут все желающие, заранее с проектом бюджета можно ознакомиться в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени".