Депутаты гордумы приступили к работе над проектом бюджета Тюмени на 2022 год

В Тюменскую городскую думу поступил проект бюджета города Тюмени на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, депутаты уже приступили к его анализу, сообщил в своем Instagram-аккаунте председатель гордумы Евгений Заболотный.

"Объем бюджета достиг исторического максимума – планируемые доходы 2022 года составят 39 млрд 946 млн рублей, расходы – 40 млрд 967 млн рублей. Дефицит в размере свыше 1 млрд рублей будет перекрыт остатками средств бюджета текущего года", - рассказал председатель гордумы.

Евгений Заболотный отметил, что сформированный бюджет социально-ориентирован, все важные программы поддержки населения сохранены и будут выполнены. "Продолжится поддержка молодых семей и льготных категорий граждан, предпринимательства, развитие образования, культуры и спорта, строительство дорог, переселение из аварийного жилья, создание новых парков и скверов, благоустройство территорий 55 многоквартирных домов", - пояснил он.

Публичные слушания по проекту бюджета состоятся 11 ноября.

Депутаты рассмотрят проект 17 ноября на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, а затем на заседании думы 25 ноября.