Энергетики после паводка вернули свет в 18 тюменских сел и деревень

Компания "Россети Тюмень" возобновила подачу электроэнергии в 18 населенных пунктах Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов, пострадавших от паводка. Решение о частичном включении энергообъектов принимает Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области. Вернуть свет в жилые дома позволило устойчивое снижение уровня воды в реке Ишим на данных территориях.

В освобожденных от паводка зонах работники "Россети Тюмень" ведут поэтапное включение электроустановок. Очередность отмены режима ограничения электроснабжения определяется оперативными штабами по предупреждению и ликвидации ЧС, которые действуют в муниципалитетах региона. Так, в Ишимском районе подача электроэнергии восстановлена на части улиц в деревнях Максимово и Рагозина. В Казанском районе свет вернулся в дома жителей села Казанское. Также электроснабжение возобновлено в деревне Заборка Викуловского района. В Абатском районе запитаны потребители сразу в 14 населенных пунктах: Абатское, Большой Остров, Конево, Водолазово, Банниково, Земляная, Чупино, Татарская, Бурдина, Фирсова, Логинова, Ефимова, Тельцова, Лапина.

Энергетики продолжают работать в усиленном режиме и непрерывно контролировать состояние объектов электросетевого хозяйства в Тюменской области, где ситуация с паводком остается напряженной. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в паводковый период подготовлены 117 бригад в составе более 440 работников Тюменских электрических сетей. В арсенале энергетиков 54 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью почти 11 МВт и 130 единиц техники. Выполнение предупредительных мероприятий позволило минимизировать риск возникновения нештатных ситуаций.