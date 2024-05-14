Сайфитдинов и Артюхов оценили обстановку в пострадавших от паводка Ишиме и Абатске

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и первый заместитель председателя, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов совершили рабочую поездку в Ишим и Абатский район. В ходе поездки они оценили обстановку в наиболее пострадавших от паводка населенных пунктах.

Первой остановкой стал мост через реку Ишим. Ситуация пока остается сложной. Дорога после моста на протяжении девяти километров по-прежнему затоплена. Отрезанными от большой земли остаются несколько населенных пунктов. При этом уровень воды постепенно снижается. Сейчас он составляет чуть больше девяти метров. Пиковый показатель составил 10 м 64 см.

Благодаря слаженной работе жителей города, военнослужащих, работников МЧС, при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора и полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева город Ишим удалось отстоять. Подтопленными оказались четыре домовладения. С использованием мешков с песком были наращены дамбы. Их волонтеры собрали более 400 тысяч.

Сейчас главная задача, пояснил глава города Федор Шишкин, очистить русло реки. Для этого военнослужащие при поддержке МЧС расчищают на реке Ишим образовавшиеся от мусора и поваленных деревьев завалы. После паводка предстоит построить до восьми километров дамб вокруг города для предотвращения повторения опасной ситуации.

Фуат Сайфитдинов и Андрей Артюхов в Ишимском городском культурном центре встретились с теми, кто непосредственно участвовал в ликвидации ЧС – с волонтерами-участниками проекта "Мы вместе". "Вы – настоящие герои, - обратился к собравшимся спикер регионального парламента. - Вся страна наблюдает, как развивается паводковая ситуация в Тюменской области. Очень здорово, что у вас есть команда, способная решать задачи любой сложности. Безусловно, благодаря вам сегодня можно говорить, что беда отступила. Вода, хоть и понемногу, но убывает".

Фуат Сайфитдинов также выразил благодарность ишимским волонтерам за помощь участникам СВО. "Мы видим, что люди проявляют активность, вносят свой вклад в поддержку наших бойцов. Это дорого стоит", - отметил он.

Глава областного парламента вместе с Андреем Артюховым вручили волонтерам памятные подарки. В свою очередь ишимцы показали гостям мастерскую, в которой производят продукцию для бойцов СВО. Помимо изготовления маскировочных сетей и окопных свечей, здесь шьют тактические пояса, спальные мешки, подсумки, защитные костюмы, собирают индивидуальные аптечки. Все делается на пожертвования ишимцев и благотворительную помощь от меценатов.

В Абатском районе Фуат Сайфитдинов вместе с Андреем Артюховым и главой района Игорем Васильевым осмотрели дамбу, возведенную вдоль федеральной трассы Тюмень – Омск. Это дорога стратегическая, поскольку единственная связывает автомобильным транспортом регионы европейской части России с Сибирью и Дальним Востоком. Дублеров у федеральной трассы нет. Ситуация с паводком в районе дороги остается пока напряженной. Вода убывает, но очень медленно. Движение по трассе на протяжении девяти километров осуществляется в реверсном режиме. На дамбе ведется круглосуточное дежурство сотрудников МЧС. С помощью волонтеров для наращивания дамб и создания защитных сооружений было собрано 300 тысяч мешков с песком.

Глава облдумы наградил лучших волонтеров Абатского района. Памятные подарки вручены директору ООО "Мамонт" Ивану Ушакову; председателю Абатской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Нине Болдыревой. Почетной грамотой Тюменской областной думы награжден руководитель Абатского историко-краеведческого клуба "Наша Память", преподаватель филиала Ишимского многопрофильного техникума в Абатском районе Анатолий Бажин.

Фуат Сайфитдинов и Андрей Артюхов также доставили наборы с гуманитарной помощью для жителей, наиболее пострадавших от паводка. Их передали руководителю муниципального штаба всероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Наталье Склюевой.

"Сегодня Тюменская область находится в сложной ситуации. Мы увидели, насколько слажена и организована в муниципальном образовании работа по борьбе с паводком. Люди много сделали, чтобы остановить воду. Это просто невообразимый труд. Радует, что руководители районов понимают ситуацию и делают все возможное, чтобы помочь жителям и предотвратить еще более худшие последствия. Достаточно эффективную и мощную поддержку оказали губернатор Александр Моор, представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Беда сплотила всех. Здесь и студенты, и ветераны, и участники общественных движений – все население. На сегодняшние вызовы люди отвечают абсолютно адекватно, то есть организуясь, помогая друг другу, оказывая непрерывную взаимопомощь", - высказал мнение Фуат Сайфитдинов и добавил, что на жителей Абатского района легла самая большая нагрузка. Тем не менее, они справились очень организованно и ответственно, с наименьшими потерями.

"Сегодня вся страна объединилась, чтобы помочь участникам СВО. Это говорит о том, что в нас есть тот дух, та сила, которая помогла победить в Великой Отечественной войне нашим дедам и прадедам. Это ещё раз доказывает, что вместе мы можем очень многое", - подытожил Фуат Сайфитдинов.