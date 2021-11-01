Центр "Мой бизнес" запускает два онлайн-проекта для обучения предпринимателей

Центр "Мой бизнес" в Тюмени 8 ноября начинает два бесплатных онлайн-курса, на которых предприниматели узнают, как эффективнее презентовать свои идеи инвесторам и как оптимизировать свой бизнес.
В "Фабрике проектов" бизнес-практик Сергей Пантелеев расскажет, как упаковать бизнес-идею для представления потенциальным инвесторам, участники интенсива научатся описывать, просчитывать и оформлять в презентацию свои мысли. Регистрация можно пройти по ссылке, а подробности узнать по телефону 8-922-471-04-87.
Проект "Школа предпринимательства" предоставляет инструменты, которые помогут участникам проанализировать, выявить отклонения в используемых или методах ведения бизнеса и помочь оптимизировать их деятельность. "Здесь собраны наиболее актуальные для предпринимателей темы с целью усиления навыков по улучшению финансовых и производственных показателей бизнеса", - отмечают организаторы. Зарегистрироваться на участие в проекте можно здесь, телефон для справок - 8-932-482-75-67.
Руководитель Центра поддержки предпринимательства Дмитрий Утьев:
Запрос на образовательные проекты для предпринимателей стабильно высок. Мы оперативно перевели реализацию всех мероприятий в онлайн-режим, сохранив при этом содержание программ, интенсивность курсов, максимально их актуализировав.
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