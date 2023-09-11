Тюменская область вошла в топ-5 по вовлеченности населения в малый бизнес

Самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес характерна для Москвы и Санкт-Петербурга, где на долю сотрудников малых и средних предприятий приходится более 60% численности рабочей силы. Замыкает рейтинг Ингушетия — здесь в небольших частных компаниях занято чуть больше 10% трудоспособного населения, данные исследования опубликовано РИА Новости.
Тюменская область на пятом месте в рейтинге. Доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в июле 2023года составили 47,9%. За год это показатель вырос на 10,1%. Всего на сегодня в МСП, включая индивидуальных предпринимателей, работает 348,1 тыс. жителей региона, они составляют 1,16% от общей численности по стране.
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