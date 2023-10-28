Гарантийный фонд Тюменской области служит поручителем для начинающих бизнесменов

В 2023 году 24 начинающих предпринимателя получили льготный заем в Фонде микрофинансирования под поручительством гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области. Разработанная программа решает проблему, с которой зачастую сталкиваются новички – отсутствие необходимой суммы залога или поручительства от третьего лица.

Сферы, которые попадают под программу, могут быть любые: от туризма и медицины до индустрии красоты, общепита, грузоперевозок. Участники, воспользовавшиеся поручительством регионального гарантийного фонда, оформили займы на общую сумму в 37,9 миллионов рублей, сообщает Тюменская область сегодня.

– Мы разработали для начинающего бизнеса специальную программу со сниженной процентной ставкой 8% годовых, на три года с возможностью на старте взять отсрочку по платежам основного долга на год, – отметил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын.