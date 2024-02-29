Тюменская область входит в топ-10 ВТБ по количеству клиентов-предпринимателей

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России по количеству предпринимателей-клиентов ВТБ, сообщил зампред правления банка Денис Бортников в рамках Стратегической недели ВТБ.

Помимо Тюменской, самыми "предприимчивыми" регионами стали также Московская, Ленинградская, Новосибирская области, Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области. Наибольшее число представителей бизнеса работают в оптовой и розничной торговле, различных отраслях промышленности и в сфере транспорта. Более 90% - на рынке не первый год, остальные запустили свое дело в 2023 году.

Бортников отметил, что развитие бизнеса и поддержка трансформации экономики станут приоритетами в ближайшие три года. Банк продолжит поддерживать крупные инфраструктурные и промышленные проекты в регионах:

К 2026 году мы планируем увеличить кредитный портфель клиентов СМБ в 1,4 раза, а также нарастить долю рынка финансирования предпринимателей и предприятий. Мы понимаем ключевую роль кредитования для развития бизнеса и экономики в целом и продолжаем поддерживать клиентов в реализации их планов.

Кредитный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам 2023 года вырос на 27% и превысил 3,1 трлн рублей. Доля льготных программ превышает 22%. Наибольший объем приходится на кредиты, выданные согласно программе Минсельхоза по поддержке сехльхозпроизводителей − 235,6 млрд рублей, программе Минэкономразвития по льготному кредитованию субъектов МСП - 169 млрд рублей, а также совмещенной с ней программе стимулирования кредитования субъектов МСП − около 58 млрд рублей.