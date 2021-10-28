Коуч из Москвы поделился секретами публичных выступлений с финалистами "Тюменской марки"

Фото предоставлено пресс-службой конкурса "Тюменская марка"

Финальный бизнес-тренинг для конкурсантов "Тюменской марки-2021" провел экс-депутат Тюменской областной Думы, известный активист-общественник, а ныне московский тренер-консультант и коуч Виктор Буртный.

Разработчик и организатор международных и федеральных образовательных проектов рассказал о главных критериях успешных выступлений. В основу его бизнес-тренинга легла проработка структуры доклада, которая включает в себя цель, проблему, способ ее решения, актуальность, конкурентность, команду, финансирование и другие вопросы. Кроме того, спикер отметил, что не менее важно грамотно и просто донести свою мысль до аудитории.

Тренер рассказал о некоторых приемах борьбы с волнением, о пользе скороговорок перед выступлением, а ещё о том, как поддерживать внимание зрителей, используя паузы.

Отдельное внимание было уделено внешнему виду предпринимателей. Так, желательно выбирать классический стиль, но не забывать о том, что одежда и обувь должны быть комфортными. Как показывает практика, аудитория любит глазами и только потом ушами. Поэтому при публичном выступлении важны жесты, мимика лица и взгляд, направленный в зал.

"Неплохо порепетировать заранее перед зеркалом, а еще лучше записать себя на видео и, уже потом, поработать над ошибками, да и просто посмотреть на себя со стороны", - поделился Виктор Буртный. - Какое невербальное поведение вы транслируете, какие эмоции и энергию передаете - это важно".

Далее участников ждал практический блок занятий, где они отработали неудобные и сложные вопросы. Это заметно взбодрило и развеселило слушателей. Начались дополнительные вопросы, на которые бизнес-тренер отвечал, взрывая зал.

Легко и интересно прошел заключительный бизнес-тренинг для финалистов "Тюменской марки-2021". Впереди их ждёт главный этап конкурса: решающая защита проектов, которую можно будет увидеть 29 октября в 18:30 на телеканале "Тюменское время".