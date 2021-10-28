Продажу алкоголя в Тюмени приостановят на один день

16:12 28 октября 2021
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4 ноября, в День народного единства, в Тюмени, как и на всей территории Тюменской области, действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции, так как "день является праздничным, связанным со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни", сообщили в администрации города.

Нарушителям запрета на торговлю алкоголем грозит штраф:  должностным лицам в размере 20-40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, юрлицам - 100-300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой, отметили в городском департаменте потребительского рынка.

Теги: праздники , продажа алкоголя , торговля
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