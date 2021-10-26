Александр Моор объявил о приостановке работы предприятий из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что по решению оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в регионе с 30 октября по 7 ноября приостанавливается работа всех предприятий и организаций, включая ТРЦ, кафе рестораны, объекты культуры и спорта, учреждения образования:
- С 30 октября по 7 ноября включительно приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, исключение лишь тем, кто занят на производстве непрерывного цикла: предприятия энергетики, тепло- и водоснабжения, коммунального хозяйства, службы и организации связи.
Кафе, рестораны, спорткомплексы, фитнес-центры, кинотеатры и театры, музеи, салоны красоты и торговые центры также временно приостанавливают деятельность.
Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.
Аптеки и продуктовые магазины будут работать в нерабочие дни.
Будут закрыты школы, ссузы и вузы, спортшколы, детские кружки и другие организации дополнительного образования. Детские сады перейдут на формат дежурных групп.
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