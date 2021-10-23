Аграрии Сорокинского района улучшили прошлогодние показатели урожайности

Аграрии Сорокинского района заготовили в этом году более 46,5 тыс. тонн зерна, что на 4 тыс. тонн больше, чем в 2020 году.

Как сообщили в районной администрации, получено 20 центнера с гектара – хороший результат.

"Пять хозяйств весной внесли в почву удобрения, это повлияло позитивно на урожайность", - прокомментировал начальник агропромышленного отдела администрации района Сергей Долгодуш.

По его словам, следующий этап – обеспечить хранение зерна, добрать до 100% необходимое количество семенного материала, пишет ИА "Тюменская линия".