Евгений Заболотный: новые дороги делают Тюмень более современной

Строительство новых дорог, мостов и других объектов инфраструктуры делают город более комфортным, современным и способствует его развитию. Об этом напомнил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный после участия в торжественном открытии первого этапа строительства развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы.

"В результате строительства таких объектов город становится похожим на город, отвечающий всем современным требованиям. Благодаря запуску первой очереди развязки Тюмень уже стала ближе к городу Тобольску", - отметил Евгений Заболотный.

Особо председатель думы подчеркнул, что при возведении объекта остался нетронутым экопарк "Гагаринский", о сохранности которого очень переживали жители города. "Мостострой-11 сохранил прежним природный ланшафт, березовые рощи целы. Мы давали гарантию пессимистам, что парк останется нетронутым - власти, строители это слово сдержали. Так будет всегда, мы будем и дальше все вместе развивать наш город", - сказал Евгений Заболотный.