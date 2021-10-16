Студентам Тюмени расскажут, как вести бизнес

Фото ТюмГУ

Деловая технологическая игра "Построй компанию. Продай компанию" пройдет в ТюмГУ 22 октября. В ней смогут участие студенты всех направлений обучения.

За семь часов студенты пройдут путь от идеи создания бизнеса до продажи компании. Участники совершат все типовые ошибки предпринимателей и проанализируют последствия, чтобы избежать их в жизни.

В программе тренинга:

Уникальный бизнес-квест в гибридном режиме онлайн + офлайн

Лекции специальных гостей – серийных предпринимателей и бизнес-экспертов

Возможность получить приглашение на Федеральный форум стартап-студий в Москве в декабре 2021 года

В ходе игры студенты смогут прокачать предпринимательские компетенции, проходя через деловые ситуации из реального бизнеса, а также получить глубокую диагностику.

И.о. директора Центра развития карьеры Алексей Ларионов:

Благодаря участию в подобных деловых играх и соответствующей системе стажировок студенты уже в студенчестве имеют возможность получить базовые навыки создания, развития и продажи собственного бизнеса, а также нарастить свой личный предпринимательский потенциал.

Игра проводится по инициативе Минобрнауки в рамках проекта "Платформа студенческого технопредпринимательства". Участники, которые хорошо проявят себя на игре, будут приглашены к участию в отборе на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк" на 2021-2022 учебный год. Итоги и результаты стажировки могут стать основой для выпускной квалификационной работы.

Участники должны зарегистрироваться до 21 октября и принести с собой смартфон, планшет или ноутбук и маску. Место проведения: Школа перспективных исследований, начало в 9:00.