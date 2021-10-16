Студентам Тюмени расскажут, как вести бизнес

Деловая технологическая игра "Построй компанию. Продай компанию" пройдет в ТюмГУ 22 октября. В ней смогут участие студенты всех направлений обучения.
За семь часов студенты пройдут путь от идеи создания бизнеса до продажи компании. Участники совершат все типовые ошибки предпринимателей и проанализируют последствия, чтобы избежать их в жизни.
В программе тренинга:
Уникальный бизнес-квест в гибридном режиме онлайн + офлайн
Лекции специальных гостей – серийных предпринимателей и бизнес-экспертов
Возможность получить приглашение на Федеральный форум стартап-студий в Москве в декабре 2021 года
В ходе игры студенты смогут прокачать предпринимательские компетенции, проходя через деловые ситуации из реального бизнеса, а также получить глубокую диагностику.
И.о. директора Центра развития карьеры Алексей Ларионов:
Благодаря участию в подобных деловых играх и соответствующей системе стажировок студенты уже в студенчестве имеют возможность получить базовые навыки создания, развития и продажи собственного бизнеса, а также нарастить свой личный предпринимательский потенциал.
Игра проводится по инициативе Минобрнауки в рамках проекта "Платформа студенческого технопредпринимательства". Участники, которые хорошо проявят себя на игре, будут приглашены к участию в отборе на оплачиваемую предпринимательскую практику в группе компаний "ТехноСпарк" на 2021-2022 учебный год. Итоги и результаты стажировки могут стать основой для выпускной квалификационной работы.
Участники должны зарегистрироваться до 21 октября и принести с собой смартфон, планшет или ноутбук и маску. Место проведения: Школа перспективных исследований, начало в 9:00.
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