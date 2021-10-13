В Тюмени начался Инфотех-2021

Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ" проходит в областной столице 13 и 14 октября. В этом году участниками деловой программы форума стали более двух тысяч человек, на выставке представлено около пятидесяти стендов.

Форум "ИНФОТЕХ" — одна из крупнейших площадок, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней.

В форуме участвуют представители исполнительной власти федерального, регионального, муниципального уровней, вузов, а также международных и российских IT-компаний.

"Успех реализации задач по цифровой трансформации во многом зависит от активной и слаженной работы большой команды. Уверен, что на площадках тюменского цифрового форума нашей выставку по итогам командной работы появятся креативные идеи и прорывные проекты, направленные на разработку эффективных мер цифрового совершенствования государственного и коммерческого секторов", - отметил на открытии форума губернатор Тюменской области Александр Моор.

После церемонии открытия начался обход выставки. Свои наработки представили около 30 компаний, в том числе Сбер, Ростелеком, МТС, Мегафон, ОКАС, Лаборатория Касперского, комитет информатизации администрации города Тюмени.