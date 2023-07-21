В Тюмени ведется регистрация на Инфотех

Около 70 экспертов и 50 экспонентов объединят тюменские форум и выставка "ИНФОТЕХ-2023", которые пройдут 18-19 октября в Тюмени. Регистрация участников — на сайте.

В программе Инфотеха этого года - лекции и дискуссии о новых цифровых решениях, семинары о правилах безопасности критической информационной инфраструктуры, площадки по обсуждению кадров для цифровых отраслей, обсуждения применения ИИ и многое другое.

"Ежегодно порядка 3 000 человек приезжают в Тюмень, чтобы погрузиться в мир цифровых технологий, обсудить актуальные проблемы и пути решения, найти надежных партнеров для развития", отметил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.